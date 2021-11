News Udinese – Le probabile formazione bianconera e del grifone

Si avvicina sempre di più la partita casalinga contro il Genoa. Andiamo a vedere come le due squadre vorranno presentarsi

Dopo la pausa nazionali, c'era grande fiducia sul team bianconero, anche nel gruppo squadra si respirava aria di positività. Sul campo dell'Olimpico, la squadra allenata da Luca Gotti non è riuscita a farsi valere fino in fondo e ne è derivata una sconfitta bruciante. Non tanto per il risultato, dato che alla fine il match si è concluso sul 2-1, quanto per il gioco espresso nella prima ora dalla squadra del tecnico bianconero. Fino al sessantesimo, con la difesa a tre il Torino è stato capace di mettere in seria difficoltà i friulani, poi con la modifica ed un passaggio a quattro dietro, l'Udinese è riuscito a rialzare la china. Ora c'è voglia di rivincita e l'occasione è proprio domenica contro un Genoa alle prese con un classifica preoccupante. Ecco le probabili formazioni.