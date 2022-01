Genoa-Udinese / Probabili formazioni: Marì e Success scalpitano

Domani pomeriggio è in programma il match tra Genoa ed Udinese. Ecco le probabili scelte di formazione di Alexander Blessin e Gabriele Cioffi

Cioffi può sorridere. Contro il Genoa, torneranno a disposizione diversi calciatori. Sicuramente, in porta giocherà Silvestri. Linea a tre composta da Rodrigo Becao, Perez ed uno tra Nuytinck e Marì . Ballottaggio apertissimo. A destra, dovrebbe tornare titolare Nahuel Molina , mentre a sinistra ci sarà Udogie. A centrocampo spazio al terzetto titolare composto da Walace, Arslan e Makengo. In attaco, c'è il dubbio Deulofeu. Probabilmente, lo spagnolo verrà convocato, ma non è detto che parta dal primo minuto. Success scalpita. Cioffi deciderà domani. Beto è intoccabile. Ma passiamo all'undici del grifone.

C'è curiosità intorno al Genoa di Blessin. Il tecnico tedesco potrebbe optare per un 3-5-2. Sicuramente, sarà out il capitano Criscito. Davanti a Sirigu dovrebbero giocare Vasquez, Ostigard e Vanheusden. Suglie esterni pronti Cambiaso e Calafiori, mentre in mezzo al campo si va verso il tridente composto da Badelj, Rovella e Sturaro. In avanti, Destro è sicuro di una maglia da titolare, con al fianco Caicedo in pole su Yeboah.