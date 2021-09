News Udinese – Emergenza sulle fasce? / Le ultime

Manca sempre meno al match contro la squadra campana guidata da Spalletti e non mancano le novità. Scoprile assieme a noi

Redazione

Meno due al match di campionato più importante di questo inizio di stagione. Stiamo parlando dell'incontro tra la squadra campana guidata da Luciano Spalletti e l'Udinese di mister Luca Gotti. Il team bianconero arriva alla partita con una situazione a dir poco favorevole, dato che sono arrivati addirittura sette punti nei primi tre incontri, un bottino inaspettati. Anche i partenopei viaggiano con molta fiducia, per loro ben nove punti in tre match, parliamo di sole vittorie. Va annoverata anche quella contro i bianconeri di Max Allegri, i rivali storici per eccellenza. Lunedì si avvicina e ci sono parecchie novità, andiamo a scoprirle assieme.

Lavoro differenziato

Durante l'allenamento di ieri, la squadra si è allenata con quasi tutti i componenti titolari. Due giocatori hanno dato forfait e stiamo parlando di Isaac Success, che sta ancora recuperando dopo i problemi gastrointestinali e soprattutto Jens Stryger Larsen. Il danese è fondamentale nello scacchiere del tecnico, soprattutto adesso, dopo che Destiny Udogie ha dovuto dare forfait e non ci sarà per almeno un'altra settimana. Si cerca un recupero fulmineo, perché il rischio è quello di dover ripiegare su Zeegelaar. L'olandese quest'anno ha giocato veramente poco e potrebbe essere un problema l'esordio in un match come questo.

Recupero fulmineo

L'allarme è parzialmente rientrato, dato che anche Molina ieri ha fatto del lavoro differenziato, facendo preoccupare la maggior parte dei tifosi. In realtà già oggi è tornato con il gruppo, di conseguenza non c'è nulla di strano in quello che è avvenuto ieri. A quanto pare si tratta di una semplice gestione della fatica, dato che questi due giocatori sono stati impegnati anche con le nazionali. Per fortuna allarme rientrato, ci si prepara al match con molta fiducia. Scopri assieme a noi le novità di formazione dell'ultimo minuto. Diversi i cambiamenti che potrebbero fare la differenza. Cambia tutto <<<