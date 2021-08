News Udinese – Quanti problemi in attacco, ecco la situazione

Con l'addio di De Paul, Chi sarà in grado di far gonfiare la rete avversaria? Chi sarà in grado di far gioire i tifosi?

Nelle ultime tre stagioni l'Udineseha avuto principalmente un unico grande problema, stiamo parlando dell'attacco. Ad oggi la dirigenza si sta muovendo proprio per migliorare il ruolo in cui la squadra necessita di più di tutti, quello della prima punta. I dati sono abbastanza auto esplicativi si parla di una squadra che a fatica riesce a tenere il ritmo di un gol segnato a partita. Nelle ultime tre stagioni, il miglior marcatore solo in una è stata una punta (Lasagna nel 2019/2020.) Ora con l'addio di Rodrigo De Paul che è stato il miglior marcatore e miglior assistman nelle stagioni che abbiamo messo sotto osservazione, la paura inizia ad essere tangibile. Chi sarà in grado di far gonfiare la rete avversaria? Chi sarà in grado di far gioire i tifosi del Friuli?Andiamo ad analizzare la rosa.

La rosa

In attacco al momento troviamo ben quattro prime punte, questo fa pensare che il ruolo sia già al completo, ma in realtà la situazione è completamente diversa. Teodorczyk è già sul mercato, stessa cosa per Cristo. Nestrorovski è alle prese con diversi guai fisici. Infine rimane Okaka, un giocatore che se è in forma è capace di fare la differenza, ma rimane comunque difficile far affidamento completamente su di lui. Motivo per cui nelle ultime ore il mister ha provato l'argentino Ignacio Pussetto come prima punta, lui torna da un grave infortunio ma si è detto pronto ad interpretare tutti i ruoli pur di essere importante per la causa. Dalla rosa arriva qualche buona soluzione, ma in pochissimi credono possa bastare per raggiungere una tranquilla salvezza, ecco che il D.S. Marino è entrato a gamba tesa sul mercato, pronto per regalare il colpo da novanta a mister Luca Gotti.

Sul mercato

La società bianconera si sta dando da fare, ha sondato diverse possibili trattative. Nelle ultime ore prende sempre più quota questa operazione che porterebbe una punta sudamericana in maglia friulana. Scopri assieme a noi di chi stiamo parlando <<<