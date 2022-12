Notizie Udinese – Problemi per Udogie / In dubbio per il Lecce

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nel frattempo torna in dubbio un giocatore importante

Redazione

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato e l'idea è quella di arrivare al meglio della condizione fisica per poter mettere in difficoltà anche le società migliori del nostro calcio. Ad oggi, però, ci sono ancora diversi problemi da affrontare e si spera che il gruppo possa tornare compatto entro il quattro di gennaio. Data in cui ci sarà il primo incontro di questa seconda parte di stagione. L'Empoli è già agguerrito e con tutti i suoi titolari in campo, mentre l'Udinese sa che dovrà fare molto di più e dare tutto perché proprio nelle ultime ore si è fermato l'ennesimo giocatore fondamentale per il modo di giocare di Andrea Sottil.

Il giocatore al centro dell'articolo arriva da Verona e stiamo parlando di Destiny Udogie. Da giovedì scorso era tornato ad allenarsi assieme ai suoi compagni, ma in questo ultimo periodo è stato costretto a farsi da parte proprio per il riacutizzarsi di un problema muscolare. La doppia seduta di ieri lo ha visto sul campo da gioco, ma solamente per dei lavori di corsa a parte rispetto ai compagni. C'è ancora tanto da fare e si spera che possa recuperare il prima possibile, visto che conosciamo il suo apporto sul campo da gioco. Destiny, sfortunatamente non è l'unico che deve ancora smaltire a pieno il suo infortunio.

Non solo Udogie — Anche Gerard Deulofeu è ancora ai box per diversi problemi fisici. Bisogna fare il massimo per poter mettere una toppa e di conseguenza avere un'alternativa in caso di sua assenza anche ad Udine contro l'Empoli. Il tandem d'attacco è già deciso e Beto assieme a Success ha ancora del tempo per trovare la forma migliore.