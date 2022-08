Udinese – Oggi in programma la doppia seduta: il punto sugli infortunati

La squadra scende in campo per gli allenamenti in vista del prossimo incontro di campionato. Una partita proibitiva, ma si vuole sorprendere

Redazione

Il club della città friulana sta lavorando intensamente in vista dell'inizio del campionato. A differenza della passata stagione si vuole partire subito fortissimo e solo in questo modo si possono far sognare tutti i tifosi. Sicuramente non sarà facile, ma la dirigenza assieme alla squadra mercato ha fatto un ottimo lavoro e la società è a dir poco competitiva. Il mister Andrea Sottil non vede l'ora di mettersi in mostra per fare la differenza e far vedere a tutti le grandi capacità che ha maturato nei vari anni di gavetta. Il primo incontro sarà subito proibitivo, visto che sarà contro i campioni d'Italia in carica. Ecco, intanto, l'andamento della seduta d'allenamento odierna.

Anche oggi, come nel corso della maggior parte del ritiro, in programma c'è una doppia seduta per la squadra del capoluogo di provincia friulano. Nella mattinata ci sono stati diversi esercizi di attivazione e poi si è andati avanti con una divisione del gruppo e i carichi di lavoro divisi tra la palestra e il campo. In programma anche la seduta pomeridiana, che prenderà il via solamente alle 18:00. La squadra ha intenzione di sorprendere e tutti stanno lavorando sodo per essere pronti in vista dei primi incontri stagionali. Il punto sugli infortuni è chiaro ed ecco il bollettino fatto su tutti i giocatori (momentaneamente) indisponibili.

Chi c'è e chi non c'è

Oggi si sono allenati con il gruppo due giocatori che hanno sempre fatto la differenza nel corso della scorsa stagione. Stiamo parlando dei due migliori acquisti: il portoghese Beto e il terzino italiano Destiny Udogie. Nel frattempo anche Becao continua ad allenarsi con il gruppo, ma lo fa con la mascherina protettiva (che salvo clamorosi colpi di scena) indosserò anche in quel di San Siro. L'unico giocatore che continua a lavorare a parte è il turco Tolgay Arslan.