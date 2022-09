Udinese – Ecco il programma di giornata: i neroazzurri si avvicinano

La squadra bianconera si prepara a quello che sarà uno dei match più importanti di questo inizio di stagione. La partita è tutt'altro che scontata e l'avversario uno dei più pericolosi sul campo da gioco, stiamo parlando dei vice campioni d'Italia che arrivano direttamente da Milano. Questa è sicuramente una settimana importante che porta all'ultimo incontro prima di una pausa che durerà una settimana e in cui ci sarà il tempo per poter ricaricare (finalmente) le batterie. Ecco tutto il programma fatto dal team in vista di questo match che potrebbe regalare uno dei successi più prestigiosi dopo gli ultimi anni e permettere ai fans delle zebrette di continuare a sognare in grande.

Ieri in onda la prima sessione di allenamento verso il lunch match di domenica. Oggi in programma una doppia seduta per iniziare a preparare al meglio la partita contro una squadra che ha dimostrato diverse lacune in questo avvio di stagione. Sarà fondamentale riuscire ad approfittare della molto probabile assenza della loro punta di diamante: Romelu Lukaku. Il belga continuerà a lavorare a parte e sarà pronto solo al ritorno dalle nazionali. Il giocatore non vede l'ora di tornare a fare la differenza come nell'anno dello scudetto, ma per il momento è ancora costretto ai box. Se il team di Inzaghi dovrà rinunciare al bomber, anche i bianconeri dovranno fare a meno di un giocatore molto importante.