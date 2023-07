News Udinese – Ecco il programma del giorno a Bad Kleinkirchheim

L'Udinese si appresta ad iniziare il secondo giorno di ritiro austriaco. La squadra del Friuli Venezia Giulia è arrivata ieri mattina in quel di Bad Klieinkirchheim e nel pomeriggio era scesa in campo per una prima seduta molto intensa. Il pallone è stato toccato per pochissimo tempo e quasi tutto il percorso è incentrato su un lavoro a secco. Oggi in programma un allenamento doppio che sicuramente sarà dai carichi pesanti per tutti i calciatori. Proprio nella mattinata ci sarà anche il rientro a pieno regime da parte di tutti i nazionali come Sandi Lovric e Lazar Samardzic. I calciatori sono pronti per questa nuova stagione anche se le sirene del mercato sono sempre molto intense. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata. Sfuma ufficialmente un obiettivo importante per la difesa. Ampadu non sarà un calciatore bianconero <<<