News Udinese – Ecco la prossima partita che giocheranno i bianconeri

L'Udinese, sta preparando la nuova stagione, ci saranno le amichevoli. Qual è il prossimo match che li vedrà impegnati

Nelle ultime ore la squadra allenata daLuca Gotti, sta preparando la nuova stagione in quel del ritiro austriaco di St. Veit. Le giornate passano e manca sempre meno al primo decisivo impegno di campionato, contro gli altri bianconeri guidati da Max Allegri. Fondamentali per arrivare al meglio sono i test match, unici in grado di poter donare alla squadra un'entità sia di gioco che di affiatamento. In questi giorni per via delle restrizioni programmate dal paese austriaco è saltata l'amichevole contro il Fenerbache, ma la società si è rimessa subito all'opera per cercare nuovi impegni e nuove sfide. Andiamo a vedere qual è il prossimo match che disputeranno i bianconeri.