News Udinese – Una punta di diamante assente / Il Cagliari spera

Il Cagliari non arriva al meglio verso questo match. Un titolarissimo rischia di non poter giocare. Tutte le novità del caso

La squadra bianconera ha iniziato il percorso con il nuovo tecnico. Per il momento, i primi due incontri sono al meglio. Una vittoria convincente contro il Crotone che ha permesso l'approdo agli ottavi di finale, dove la società friulana sarà attesa dalla società biancoceleste di Maurizio Sarri. Non solo il successo, ma anche un'ottimo pareggio contro i rossoneri allenati da Stefano Pioli. Parliamo di un risultato che va anche stretto al team, visto come ha giocato la squadra nell'arco dei novanta minuti. Ora un test che sa tanto di verità alle porte l'incontro che vedrà l'Udinese affrontare il Cagliari. Una società che vuole tornare a vincere ed una che si vuole salvare. Un match delicatissimo, andiamo a vedere le ultime.

Preoccupazione

C'è paura soprattutto in casa rossoblù, la squadra del presidente Giulini sa che non può più sbagliare e deve trovare continuità al più presto. Dalla sua parte, però, manca anche un po' di fortuna, dato che sono diverse giornate che il team deve fare a meno di una delle sue risorse più importanti. Stiamo parlando del centrocampista, tuttofare, Nahitan Nandez. Fino a questo momento è stato uno dei pochi giocatori in grado di tirare avanti la carovana, non a caso la sua assenza pesa moltissimo. Ancora non c'è una certezza, ma potrebbe non essere dell'incontro e questo sarebbe un colpo bassissimo per la società isolana. Intanto vediamo la situazione anche in casa bianconera.

Continuare così

Il diktat che tiene banco in questi ultimi due giorni è sicuramente quello della continuità. La squadra è riuscita a trovare diversi risultati positivi durante la stagione, ma è sempre manca la continuità. Si lavora duramente anche in questi giorni per non far abbassare la guardia. Il team ha fame di vittorie e vuole cogliere tutte le occasioni.