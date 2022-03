Notizie Udinese – Il prossimo match si avvicina / Sorpresa al Bruseschi

Il team bianconero si avvicina a grandi passi verso il prossimo incontro. Al Bruseschi, proprio quest'oggi è arrivata una sorpresa: eccola

Il team bianconero si avvicina a grandi passi verso il prossimo incontro. Si sta parlando di una partita che potrebbe fare la differenza, dall'altra parte alla Dacia Arena arriverà una delle dirette concorrenti per la salvezza finale. I tre punti potrebbero mettere e portare moltissima serenità intorno all'ambiente bianconero. Il team avversario, però, non ha nessuna intenzione di fare sconti o regali alla squadra blucerchiata, motivo per cui si prospetta una partita molto interessante e piena di colpi di scena come potrebbe essere quella dell'andata. La società friulana resta concentrata e si sta allenando al massimo sui campi del Bruseschi, dove oggi c'è stata una sorpresa.