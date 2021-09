Spezia-Udinese / I protagonisti friulani commentano la vittoria

L'Udinese ha superato lo Spezia per 1-0. Al termine del match, i giocatori friulani hanno commentato questa vittoria

Vittoria pesantissima per l'Udinese che continua a guadagnare punti importanti. Al picco è andata in scena una gara tesa, equilibrata ed aperta fino all'ultimo minuto. Alla fine è Lazar Samardzic l'eroe di giornata. Il tedesco, entrato in campo al posto di Deulofeu, realizza il suo primo gol in Serie A e ragala tre punti ai bianconeri. Nel prossimo turno, i ragazzi di Gotti ospiteranno alla Dacia Arena il Napoli di Spalletti. Prima di pensare alla quarta giornata, sentiamo i commenti dei giocatori friulani, in zona mista, al termine del match di oggi pomeriggio. Ecco le loro dichiarazioni.

Parla Samardzic

Lazar Samardzic è intervenuto ai microfoni di Udinese Tv. ''E’ una giornata magica e speciale. Era il mio sogno entrare in campo e dare il mio contributo. Sono molto contento del gol e della vittoria. E’ stato un debutto fantastico. Sì, ho chiesto alla federazione tedesca di non convocarmi per queste partite perchè avevo bisogno di lavorare ad Udine. I fatti dicono che ho preso la decisione corretta. Il mio inserimento sta andando molto bene. Mi stanno aiutando soprattutto Arslan e Jajalo, ma tutto il gruppo mi ha accolto benissimo e mi ha sempre incitato a mettere in mostra il mio stile di gioco e a lavorare duro''.

L'intervento su Dazn

Successivamente, il match winner è intervenuto ai microfoni di Dazn. ''Non me lo aspettavo di segnare al debutto. Sono contento. Ad Udine l'ambiente è ottimo, siamo come una famiglia. Abbiamo iniziato alla grande. Mi trovo a mio agio. Mister Gotti mi chiede di lavorare bene non solo in campo, ma anche fuori, quindi in palestra e per quanto riguarda la preparazione atletica. Voglio dare il mio contributo. Tutti mi sono vicino e mi danno il loro apporto.''

Le parole di Silvestri

Il portiere bianconero ha parlato ai microfoni di Udinese Tv. ''Sono contento di aver contribuito a questa vittoria. Le parate non arrivano da sole, ma arrivano anche dai miei compagni. Non dimentichiamoci l'incredibile salvataggio sulla linea di Nuytinck. Il clean sheet di oggi è opera di tutti. La fase difensiva oggi è stata perfetta. Abbiamo fatto una partita dove abbiamo dimostrato la voglia di portarci a casa il risultato. Ad un certo punto, dico la verità, ci andava bene anche il pareggio, però ci abbiamo creduto e siamo riusciti a vincere. Queste vittorie ti danno una grande spinta per il futuro. Risultato pesantissimo perchè sia oggi che contro il Venezia sono state le partite bivio. Abbiamo giocato contro squadre di grande qualità''.