News Udinese – Il punto sull’allenamento di giornata: Success o Beto?

Il team bianconero si prepara al prossimo incontro di campionato. Ecco il punto sulla possibile formazione titolare in vista di domenica

Oggi il team guidato da Andrea Sottil è sceso sul campo da gioco per una sessione mattutina che ha dato altre importanti indicazioni in vista del prossimo incontro di campionato. La partita è importante e di conseguenza non si può sbagliare per nessun motivo al mondo. Dall'altra parte del campo ci sarà una Cremonese ancora a caccia della prima vittoria nella massima serie, sicuramente una situazione strana visto come ha giocato il team di Alvini. Nelle prossime ore si deciderà la formazione titolare, ma nel frattempo il tecnico inizia a pensare a quali dubbi deve fare attenzione. Il primo riguarda un difensore fondamentale per la rosa.

Il giocatore al centro dell'articolo è Rodrigo Becao che fino a questo momento non si è allenato con i compagni ed infatti non ci sarà nella prossima trasferta a Cremona. Il terzetto difensivo sarà composto da Nehuen Perez, Jaka Bijol e il sostituto del brasiliano Rodrigo Becao: Enzo Ebosse. Anche a centrocampo ci sono ancora parecchi dubbi di formazione e le due mezz'ali sono sempre al centro dell'attenzione. Se da una parte sappiamo che ci saranno Destiny Udogie, Roberto Pereyra e Walace. Dall'altra non abbiamo idea di chi la spunterà tra Sandi Lovric, Tolgay Arslan, Lazar Samardzic e Jean Victor Makengo. Dopo il centrocampo si passa anche all'attacco.

Success o Beto — Al momento al fianco del confermatissimo Deulofeu è ballottaggio vero e proprio anche se a poterla spuntare sembra essere proprio il nigeriano Isaac Success. Per il momento sta giocando al meglio e di conseguenza si merita una maglia dal primo minuto. Beto, invece, dovrebbe essere pronto a fare la differenza dalla panchina come nelle prime giornate di campionato.