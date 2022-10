Notizie Udinese – Il punto dal Bruseschi: oggi si scende in campo

La squadra bianconera si prepara al prossimo incontro di campionato, i tre punti sono obbligatori. Tutte le ultime dal campo d'allenamento

Redazione

La società dei Pozzo non ha nessuna intenzione di smettere di sorprendere. Il prossimo incontro sarà incredibilmente importante e potrà far capire a tutti anche quanto è forte mentalmente l'Udinese. La trasferta di Cremona non sarà semplice, visto che la squadra grigiorossa è alla ricerca disperata di una vittoria, che sarebbe anche la prima nella massima serie. Proprio ieri pomeriggio sono ricominciati gli allenamenti per i bianconeri che non vedono l'ora di poter scendere in campo domenica per potersi rilanciare definitivamente e continuare a sognare come fatto in queste prime giornate. Nel frattempo non perdere tutte le ultime che arrivano dal campo d'allenamento bianconero.

Ieri la squadra è scesa in campo, ma divisa in due gruppi (come solito nel primo allenamento dopo un incontro di campionato o coppa). Il primo gruppo ha svolto una normale seduta ed era composto da tutti i giocatori non titolari contro il Torino, mentre l'altro gruppo ha svolto del lavoro di defaticamento mirato. Per quelli che hanno svolto un allenamento completo, si è lavorato principalmente sul possesso palla e per concludere delle partitelle, ma a campo ridotto. Il mister Andrea Sottil non vuole nessun calo di concentrazione, motivo per cui ha già fissato il prossimo appuntamento, anzi, la squadra è già in campo per rispettarlo.

I prossimi impegni — Oggi andrà in scena una doppia seduta, il lavoro sarà duro ed intenso per tutti i componenti. Proprio questo allenamento, però, darà le prime indicazioni in vista del prossimo incontro di campionato. Sono diversi i ballottaggi da sistemare. Decidere chi partirà dal primo minuto non è mai facile e soprattutto la scelta si sa che fa la differenza.