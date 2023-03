Notizie Udinese – Il punto sulla doppia seduta d’allenamento odierna

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Il punto sulla doppia seduta d'allenamento di oggi

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La società gestita dalla famiglia Pozzo vuole continuare a vincere, visto che questa è un'abitudine quasi persa nel corso di questo nuovo anno. Ricordiamo che nelle ultime diciotto partite è arrivato un solo successo per gli uomini di Andrea Sottil (amichevoli escluse) e di conseguenza è arrivato proprio il momento di ripartire. Bisogna farlo con tutte le forze possibili e soprattutto a tutti i costi, visto che questa squadra può ancora ambire a dei grandi traguardi come una posizione europea e la qualificazione alla prossima Conference League. Proprio oggi la squadra è scesa sul campo da gioco per una doppia seduta d'allenamento in vista del prossimo incontro di campionato. Ecco come è andata.

Oggi il team si è diviso in due tronconi ed ha avuto un programma alternato nel corso delle due sedute. Prima c'è stata una seduta tra il campo e la palestra per continuare a tenere un ottimo tono in vista dei prossimi impegni. Dopo la pausa pranzo, ci si è ritrovati nel pomeriggio per delle esercitazioni tecnico tattiche. Bisogna preparare nel migliore dei modi la partita di sabato pomeriggio contro l'Empoli e per nessun motivo è ammessa qualsiasi tipo di distrazione.

Ancora a parte — Non arrivano belle notizie per uno dei tanti attaccanti di questa squadra, stiamo parlando di Ilja Nestorovski. Il bomber macedone non è ancora al meglio ed anche oggi ha eseguito una seduta di allenamenti a parte rispetto a tutti i suoi compagni. La speranza di mister Sottil è quella di convocarlo già questo sabato, ma al momento non si ha ancora nessuna certezza.