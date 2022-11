Udinese – Il punto mondiale, ecco tutti i bianconeri impegnati in Qatar

La squadra allenata da Andrea Sottil si gode questo meritato periodo di vacanza, ma non per tutti perché c'è chi è impegnato nel Mondiale

Redazione

Il team allenato da Andrea Sottil, dopo una prima parte di stagione molto intensa, può finalmente ricaricare le batterie fuori dal campo da gioco. La squadra non vede l'ora di fare la differenza e dare tutto, ma adesso ci sarà uno stop dovuto alla Coppa del Mondo che si giocherà in Qatar. Questa ultima settimana, di conseguenza, è stata molto travagliata per quasi tutti i giocatori visto che non vedevano l'ora di sapere se erano o meno convocati dalla propria nazionale. Per i bianconeri sono arrivate più delusioni che tutto il resto. Tutti hanno fatto del loro meglio, ma ecco chi è riuscito ad assicurarsi un posto tra i protagonisti.

Dopo tutte le convocazioni sappiamo che un solo giocatore bianconero andrà ai prossimi mondiali. Stiamo parlando di Enzo Ebosse che lo farà con il Camerun. Se c'è felicità e si augura il meglio ad un talento come l'ex Angers, non possiamo dire lo stesso per altri giocatori che erano sicuri di una possibile convocazione. Il primo è sicuramente Nehuen Perez che ha fatto tutta la trafila e giocato diverse partite di qualificazione a questo mondiale, ma proprio a pochi giorni dalle convocazioni finali è stato fatto fuori. Oltre a lui anche il capitano Pereyra si deve accontentare di un semplice interesse e coinvolgimento da tifoso, ma non da calciatore.

In Europa — Anche all'interno dei confini continentali non mancano le polemiche, visto che è stato lasciato fuori anche un ottimo attaccante come Beto. Il Portogallo non ha puntato su di lui, ma ha preferito mettere le sue fish su Ricardo Horta del Braga. Pure Deulofeu resta fuori dai convocati. I motivi sono due: l'infortunio e inoltre non ha mai avuto grandi possibilità di convocazione nel corso delle ultime stagioni.