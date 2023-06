Notizie Udinese – Il punto sui nazionali / Ben dieci convocati

La stagione dell'Udinese è terminata domenica scorsa con la sconfitta contro i bianconeri di Max Allegri. La squadra del Friuli Venezia Giulia ha rotto le righe e liberato i suoi giocatori, alla fine però non tutti sono già partiti per le rispettive vacanze. Anzi, sono diversi impegnati con le proprie nazionali almeno per ancora una settimana anche se tutto potrebbe aumentare nel corso dei prossimi giorni ed anche per via dell'andamento che potrebbero avere determinate nazioni. Il primo ancora impegnato con gli azzurrini è Simone Pafundi. Questa domenica per lui andrà in scena quella che sembra essere l'ultima partita della stagione. Si tratta della finale del campionato mondiale under 20. Una competizione in cui è stato protagonista grazie alle sue incredibili giocate come la punizione sotto al sette di qualche giorno fa. Non solo Pafundi, vediamo anche gli altri calciatori impegnati con le rispettive nazioni.