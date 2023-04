News Udinese – Il punto sulla seduta d’allenamento / Beto torna in gruppo

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi impegni. Il centravanti portoghese Beto torna in gruppo, ecco tutte le ultime

L'Udinese continua a lavorare sui campi del Bruseschi in vista del match di campionato di domenica pomeriggio. Una sfida che difficilmente farà la differenza sulla classifica finale per i bianconeri, ma serve tantissimo per l'umore della squadra di Andrea Sottil. Dall'altra parte, però, ci sarà una squadra a dir poco agguerrita e con grande voglia di tornare a raccogliere punti fondamentali per la sua corsa salvezza: la Cremonese di Davide Ballardini. Sui campi d'allenamento sono giorni fondamentali per arrivare preparati a questo match. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere tutte le ultime news che arrivano dai centri sportivi delle due società che si affronteranno alla Dacia Arena.

Uno dei problemi principali dello scontro di Roma è stato senza ombra di dubbio l'attacco. L'Udinese fino al rigore di Roberto Pereyra non era mai riuscito a rendersi pericoloso con dei tiri verso la porta avversaria. Isaac Success sicuramente ha dato tutto per la squadra, ma il ruolo di prima punta non fa ancora per lui visto che la differenza con Beto sul campo e con Beto fuori da quest'ultimo si è sentita e non poco. Adesso la speranza c'è proprio perché il centravanti portoghese sembra essersi tornato ad allenare a tempo pieno con la società bianconera.

Le ultime dal Bruseschi — Oggi è andata in onda una seduta d'allenamento davvero importante in preparazione al match. Tanta tattica nel corso di questo pomeriggio che è servita per studiare al meglio tutti i movimenti da fare nel corso dell'incontro. Resta connesso per non perdere tutte le ultime in vista del prossimo match di campionato ma soprattutto le novità che arrivano da calciomercato. In queste ultime ore si sta cercando un accordo per il centravanti brasiliano Brenner. Arriva dal Cincinnati ma ha grande voglia di mostrare a tutti le sue qualità. Ecco le ultime sulla trattativa del momento <<<