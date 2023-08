Ex Udinese – Pussetto vicinissimo al ritorno in patria / Ecco il nuovo club

Ignacio Pussetto non è mai riuscito a sfondare all'interno del nostro campionato e più in generale nelle competizioni europee. Proprio per questo motivo potrebbe arrivare la rescissione contrattuale con il Watford. Dopo tante stagioni insieme, diventa difficile continuare a sostenere il suo stipendio, anche perché nelle ultime due stagioni è uscito completamente e totalmente dai radar. Adesso non perdiamo altro tempo e vediamo quale potrebbe essere la sua nuova società. Se dovesse arrivare la rescissione troviamo in pole position il rientro all'Huracan. Stiamo parlando proprio del club da cui il team della famiglia Pozzo lo prelevò qualche stagione fa. Un rientro in patria che potrebbe dare la possibilità di tornare a rendere ad alto livello e di rilanciarsi dopo una parentesi europea pressoché disastrosa. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sul mercato in uscita. Ecco le ultime su Samardzic <<<