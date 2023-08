News Udinese – Raggiunta quota 13mila abbonamenti / Il punto

Il team gestito dalla famiglia Pozzo ha raggiunto un traguardo importante proprio nelle ultime ore. 13 mila tessere sono state stampate nel corso di questo mese di campagna abbonamenti. Un traguardo importante per una società che ha voglia di tornare a competere per le posizioni che contato. Il presidente Giampaolo Pozzo non ha nascosto che il suo sogno sarebbe quello di riportare l'Udinese a giocare nei palcoscenici importanti europei. Vedremo se effettivamente questo potrebbe diventare l'anno giusto. Una cosa è certa, il supporto del pubblico sarà fondamentale e di questo il team e la società non si potrà di certo lamentare. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata e in uscita. Oggi è il giorno della verità per scoprire il futuro di Lazar Samardzic <<<