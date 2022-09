News Udinese | Rampanti: “Sottil è un pragmatico, sa quello che vuole”

Rosario Rampanti, primo allenatore del tecnico piemontese nella seconda squadra degli Allievi del Toro, ha parlato di lui a Tuttosport

Il faro di questa Udinese non può che essere il suo condottieroAndrea Sottil. Il tecnico dei friulani ha già instaurato nella squadra la sua idea di calcio senza stravolgere il lavoro fatto in precedenza dai suoi predecessori. Entrato in punta di piedi, ora la sua formazione fa rumore. Rosario Rampanti, suo primo allenatore nella seconda squadra degli Allievi del Torino, ha parlato di lui a Tuttosport: "Era un difensore centrale attento, martellante, faceva valere la sua forza fisica e la sua tenacia anche con avversari più grandi di lui. Non è un caso che dopo lo scudetto che vincemmo in Primavera insieme diventò un professionista: aveva la cattiveria giusta per farcela, per arrivare più in alto rispetto ad altri".

Il suo ex allenatore ha ammesso al quotidiano di essere sorpreso nel vederlo a questi livelli: "Onestamente non me l’aspettavo, per me è stata una sorpresa molto positiva. L'ho seguito anche nelle stagioni passate e non avrei immaginato che sarebbe arrivato a questi livelli".

Un pragmatico che sa quello che vuole

L'intervista prosegue con Rampanti che rivela com'era Sottil da giocatore e quali insegnamenti ha ricavato dal ruolo di difensore. "Non era ancora un leader, perché aveva il vantaggio di giocare con quelli più vecchi di lui. Era davvero un martello e sicuramente lo ha aiutato vedere il campo da difensore centrale. Questo gli ha dato una visione ampia del calcio a livello tattico e così si è portato dietro le sue caratteristiche da giocatore anche nel modo di allenare. Non è un caso che la prima cosa che ha fatto all'Udinese è stata quella di blindare la retroguardia, composta da giocatori molto fisici". Infine una chiosa sul suo stile da allenatore: "Sono contento che l'Udinese abbia creduto in lui: la sua squadra è un gran bel vedere, emerge chiaramente la mano di Sottil.Un pragmatico, che sa quello che vuole e non molla mai".