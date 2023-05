Notizie Udinese – Recupero importante verso Salerno: ecco chi torna

L'Udinese riprenderà questo pomeriggio i lavori al Bruseschi in vista dei prossimi incontri di campionato. La partita di questa settimana si giocherà sabato pomeriggio allo stadio Arechi di Salerno. Un match non adatto ai deboli di cuore che vedrà battagliare due squadre di grandissimo livello capaci di fare la differenza. Per il tecnico bianconero Andrea Sottil è fondamentale recuperare diversi giocatori in vista della prossima sfida e tra questi c'è anche il difensore centrale Rodrigo Becao. Il brasiliano ha scontato la giornata di squalifica ricevuta dopo i battibecchi dell'altra settimana contro la Fiorentina ed è finalmente pronto per tornare sul campo da gioco. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime che arrivano dal mercato in entrata e in uscita. Ecco le parole del direttore Marino su Pereyra <<<