News Udinese – Il report dal ritiro. Novità affascinante…

Luca Gotti conta i suoi giocatori e cerca di farli rendere al meglio. Andiamo a vedere tutte le novità che ci sono state ieri in ritiro

Dopo la doppia seduta di mercoledì, nella giornata di ieri la squadra ha attraversato un momento più tranquillo. Una sola seduta programmata per giovedì. Tutto svolto in vista della doppia amichevole che aspetta i temerari giocatori bianconeri. La squadra sta cercando di raggiungere la condizione migliore per poter affrontare i prossimi match in programma. Alcuni potrebbero essere già un crocevia importante per la stagione che è oramai alle porte. Nel frattempo che la società si muove sul mercato per cercare di migliorare la rosa il più possibile. Luca Gotti conta i suoi giocatori e cerca di farli rendere al meglio. Andiamo a vedere tutte le novità che ci sono state ieri in ritiro.