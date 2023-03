Mercato Udinese – Retegui fa impazzire le difese / Marino ora ha fretta

L'Udinese prima di tutte le avversarie si era fiondata sul nuovo bomber che arriva dall'Argentina, stiamo parlando di Mateo Retegui . Il calciatore che milita nel Tigres, in prestito dal Boca Juniors è un vero e proprio asso nella manica per la società bianconera o almeno lo era. I talent scout dell'Udinese hanno subito annotato le sue qualità, ma adesso la squadra ha bisogno di un vero e proprio colpo di coda per poter ancora sperare di mettere questo calciatore sotto contratto. Tutte le big d'Europa lo stanno iniziando a mettere sotto osservazione e proprio per questo motivo il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino inizia ad avere fretta. In queste ore si lavora ad una precisa strategia di mercato .

La sostituzione

Adesso l'Udinese deve capire come muoversi. La società non ha ancora deciso su chi puntare per il post Beto, ma quella di Retegui potrebbe essere una di quelle occasioni che non devi mai farti sfuggire. Proprio per questo motivo si continua a lavorare sul mercato e si sta cercando una quadra proprio per poter anticipare tutte le possibili contendenti degli ultimi giorni come i rossoneri di Stefano Pioli.