Udinese – Oggi si ricomincia a lavorare: il punto in vista del Monza

Il team bianconero oggi ricomincia a lavorare per poter raggiungere al meglio la prossima partita contro il Monza: il punto

Redazione

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di dire la sue e fare la differenza sotto tutti i punti di vista. Sicuramente non sarà semplice, visto che dall'altra parte ci sarà un Monza agguerritissimo e con molta voglia di raggiungere i primi punti storici nella massima serie. L'Udinese, d'altro canto, non vuole perdere l'occasione per iniziare a mettere dei punti importanti in cascina. Il successo finale è pressoché obbligatorio e ci si aspetta molto di più dagli uomini di Andrea Sottil. Ecco il programma in vista di questa settimana.

Oggi si ricomincia a macinare minuti importanti in vista del prossimo incontro. L'appuntamento è fissato per questo pomeriggio, dove la squadra si ritroverà ed inizierà a lavorare in vista della partita contro i brianzoli. Fortunatamente arrivano buone notizie per quanto riguarda il difensore Jaka Bijol, dopo una notte di accertamento in ospedale sembra essere pronto per tornare sul campo da gioco. Nel corso di questa giornata, però, potrebbero esserci anche altre importanti sorprese. Stiamo parlando dell'annuncio di due nuovi arrivati in casa Udinese. Giocatori perfetti per lo schema tattico che la squadra di Sottil sta sfruttando in questo periodo.

Le visite mediche

I due protagonisti sono Kingsley Ehizibue e Vivaldo Semedo, entrambi dovrebbero svolgere tutti gli accertamenti di rito proprio nel corso di questo pomeriggio e poi mettere la firma sul contratto. Stiamo parlando di due talenti molto interessanti e che serviranno moltissimo nel corso di questo campionato. Soprattutto il primo mette fine a tutti i problemi registrati attorno alla fascia destra, visto che si candida per una maglia da titolare e soprattutto per sostituire al meglio i partenti Soppy e Molina. Parlando sempre del neo acquisto, non perdere la sua scheda tecnica. Ecco tutti i dettagli sul nuovo giocatore bianconero <<<