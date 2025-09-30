Udinese News – Buksa tenta il rientro! Le condizioni dell’attaccante

L’Udinese si riunirà questa mattina per il tradizionale allenamento leggero riservato a coloro che sono scesi in campo, mentre gli altri parteciperanno a una sessione di preparazione atletica. È probabile che ci sia un incontro interno per esaminare la battuta d’arresto di Reggio Emilia e per pianificare le strategie necessarie per tornare sulla buona strada.
L'attaccante dei bianconeri potrebbe tentare il recupero per la partita contro il Cagliari: Runjaic vuole essere sicuro delle sue condizioni
Domenica, nella nuova partita in orario pranzo contro il Cagliari, non ci sono margini di errore. Per questa circostanza, come riportano i giornali locali, Runjaic potrebbe avere a disposizione Buksa, il quale è stato operato sabato scorso a causa della frattura dello zigomo destro e delle ossa nasali: il calciatore polacco dovrebbe essere pronto per giocare con una maschera protettiva.
Così l'Udinese ritroverebbe una punta in più da poter schierare e che potrebbe fare la differenza assieme a Davis. Runjaic ha bisogno di tutti per ritrovare subito la vittoria. Le ultime notizie di mercato: Runjaic a rischio? La scelta dei Pozzo è chiara <<<
