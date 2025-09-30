Udinese News – Buksa tenta il rientro! Le condizioni dell’attaccante

L'attaccante dei bianconeri potrebbe tentare il recupero per la partita contro il Cagliari: Runjaic vuole essere sicuro delle sue condizioni

Lorenzo Focolari Redattore 30 settembre 2025 (modifica il 30 settembre 2025 | 08:34)

L’Udinese si riunirà questa mattina per il tradizionale allenamento leggero riservato a coloro che sono scesi in campo, mentre gli altri parteciperanno a una sessione di preparazione atletica. È probabile che ci sia un incontro interno per esaminare la battuta d’arresto di Reggio Emilia e per pianificare le strategie necessarie per tornare sulla buona strada.

Domenica, nella nuova partita in orario pranzo contro il Cagliari, non ci sono margini di errore. Per questa circostanza, come riportano i giornali locali, Runjaic potrebbe avere a disposizione Buksa, il quale è stato operato sabato scorso a causa della frattura dello zigomo destro e delle ossa nasali: il calciatore polacco dovrebbe essere pronto per giocare con una maschera protettiva.

Così l'Udinese ritroverebbe una punta in più da poter schierare e che potrebbe fare la differenza assieme a Davis. Runjaic ha bisogno di tutti per ritrovare subito la vittoria.