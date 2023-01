News Udinese – Rifinitura a porte aperte / Tifosi vogliono tornare a vincere

La squadra allenata da Andrea Sottil continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di un team che gioca un ottimo calcio, ma per il momento sta raccogliendo molto meno di quanto meritato. C'è solo una strada in questo momento ed è quella del rimboccarsi le maniche e mettersi testa bassa a lavorare. Sicuramente non sarà facile tornare alla vittoria senza grossi problemi, ma già il match di domenica potrebbe essere un crocevia molto importante per quanto riguarda questa stagione. Nel frattempo anche la tifoseria supporterà il club in vista dell'incontro di domenica pomeriggio. Ecco il punto sulla rifinitura di sabato mattina.