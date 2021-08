Notizie Udinese – Riparte la preparazione con una piacevole sorpresa

Nelle ultime ore è arrivata un'ottima notizia sui campi d'allenamento. Il ritorno di un giocatore fondamentale per la rosa

Redazione

L'inizio della stagione ufficiale è sempre più vicina e la squadra allenata da mister Luca Gotti non vuole farsi trovare impreparata. Venerdì tredici agosto andrà in scena il primo impegno ufficiale per la compagine bianconera, che se la dovrà vedere contro l'Ascoli Piceno in un match valido per il primo turno di Coppa Italia. Solo un giorno di pausa per i giocatori e subito allenamento. Giorni importantissimi in vista di questo impegno, per capire le condizioni dei singoli e scegliere solamente chi è più pronto. Nelle ultime ore è arrivata un'ottima notizia sui campi d'allenamento. Il ritorno di un giocatore fondamentale per la rosa. Ecco di chi stiamo parlando.

La seduta

Dopo le due vittorie in amichevole con l'Empoli per uno a zero e contro il Cjarlins per quattro a zero, la squadra si è ritrovata sui campi d'allenamento del centro sportivo Bruseschi per preparare il primo match fondamentale della stagione. L'allenamento è iniziato con la classica fase di attivazione o riscaldamento, poi si è scesi subito in campo per preparare al meglio le tattiche contro l'Ascoli. Nella giornata di ieri è andata in scena una sola seduta, mentre oggi gli allenamenti saranno due, in modo da poter scegliere al meglio i giocatori che scenderanno in campo all'antivigilia di ferragosto. Un centrocampista fondamentale è tornato in campo, ecco di chi stiamo parlando.

Il ritorno

Dopo non aver giocato le due amichevoli, è tornato ad allenarsi con i compagni. Stiamo parlando del Tucumano Pereyra, il giocatore è pronto già da oggi per la sfida contro l'altra compagine bianconera. Buone notizie anche da parte di Rodrigo Becao. Il roccioso difensore brasiliano non si è allenato nella giornata di ieri, ma già dalla doppia seduta di oggi anche lui dovrebbe essere presente. In vista della prima giornata di campionato, la società bianconera vuole regalare al mister un colpo da 90. Scopri assieme a noi di chi stiamo parlando. Macchina da salvezze <<<