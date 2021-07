Mercato Udinese – Il Torino chiede Pereyra: secco no di Pozzo

Il Torino ha provato ad intavolare una trattativa per Roberto Pereyra. Il patron Pozzo considera l'argentino incedibile

Si accende il calciomercato dell'Udinese. La società bianconera deve ancora acquistare volti nuovi (ad eccezione di Daniele Padelli), mentre è molto attiva sulle operazioni in uscita. Infatti, i friulani hanno già venduto Svante Ingelsson all'Hansa Rostock e Juan Musso all'Atalanta per venti milioni di euro. Molto presto arriverà la definitiva fumata bianca anche per Rodrigo DePaul. Il centrocampista si trasferirà all'Atletico Madrid per trentacinque milioni e coronerà il sogno di giocare in Champions League. Marino ed i suoi collaboratori sono alla ricerca di nuovi innesti da regalare a Luca Gotti per la prossima stagione. Nel frattempo, Pozzo ha dichiarato incedibile un giocatore. Ecco chi è.

Pereyra non si muove

Roberto Pereyra è reduce da un ottimo campionato, in cui ha segnato cinque gol e fornito sette assist in trentaquattro partite. Inevitabilmente, l'argentino è il desiderio di mercato di diverse squadre. Secondo le ultime indiscrezioni, il Torino sarebbe molto interessata all'ex Watford. Già in passato, i granata avevano provato a prenderlo, ma senza riuscirci. Cairo sarebbe pronto a presentare un'offerta da dieci milioni di euro, ma Pozzo ha chiuso sul nascere ogni tipo di trattativa. Pereyra non si muoverà da Udine. Per caratteristiche tecniche e qualità, il classe '91 è il sostituto naturale del partente De Paul. Nella prossima stagione, el Tucu sarà un elemento fondamentale per mister Gotti. Ma vediamo chi potrebbe sbarcare in Friuli.

Mercato in entrata

Jesse Joronenè diventato il candidato principale per sostituire Juan Musso. Il finlandese potrebbe arrivare per circa due milioni di euro. In difesa occhi su Glik. A centrocampo il sogno si chiama Thiago Almada, ma l'elevato costo del suo cartellino potrebbe spingere l'Udinese a puntare su profili più economici, come Junior Messias o Robin Quaison. Nel frattempo, i bianconeri si sono inseriti nella corsa a Mohamed Fares.