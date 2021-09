News Udinese – La ripresa degli allenamenti / Testa al Napoli

Sta per ricominciare la preparazione in vista dell'impegno di lunedì sera. L'avversario è tra i più in forma del campionato: il Napoli

Redazione

L'inizio di stagione è stato fantastico, stiamo parlando di ben sette punti nelle prime tre giornate. Il pareggio contro i bianconeri di Torino, risultato prestigioso molto più che il punto ottenuto. La vittoria contro il Venezia, convincente per 3-0, che dimostra il bel gioco friulano. Infine l'ultimo risultato positivo per 1-0 contro lo Spezia di Thiago Motta, che ha dimostrato sia la bravura a non mollare mai, che la capacità di saper soffrire e poi ripartire. Il team è molto unito e compatto, infatti dimostra di poter mettere in difficoltà tutte le società che avrà sulla sua strada. Scopri assieme a noi quando il mister bianconero ha fissato la ripartenza.

Si comincia

Sono stati due i giorni liberi dopo la vittoria contro la squadra ligure, parliamo di Lunedì e Martedì. Oggi pomeriggio invece la squadra è attesa sul campo. Tutti devono essere attenti e pronti in vista di un impegno a dir poco proibitivo. Ci sono diverse sorprese e la squadra non vede l'ora di poter scendere di nuovo al Bruseschi per fare bene. I giocatori vogliono conquistarsi il posto da titolare. Scompigliare le idee di Luca Gotti non è impossibile, ma neanche così semplice, motivo per cui non si accettano distrazioni. Scopri tutte le novità che ci aspettano oggi.

Le novità

Sono ben due i giocatori pronti al ritorno sul rettangolo da gioco. Il primo è Forestieri, anche se era già stato recuperato prima del match contro lo Spezia, data la sua convocazione. Il secondo è il neoacquisto Isaac Success, l'attaccante era stato fermato da un problema gastrointestinale e di conseguenza non ha potuto prendere parte all'incontro e agli allenamenti dell'ultima settimana. Il nigeriano comunque non ha nessuna voglia di farsi mettere da parte, di conseguenza aspettiamoci molto da lui.