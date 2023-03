Udinese – Rischio emergenza contro l’Empoli / Sono quattro i diffidati

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di un team che dopo una grande partenza adesso ha bisogno di una vittoria per poter tornare a comandare e sognare un piazzamento in Europa. L'appuntamento di sabato pomeriggio non è dei più semplici visto che tocca giocare una faticosa trasferta in quel di Bergamo contro l'Atalanta di Giampiero Gasperini. Proprio perché ci si aspetta una partita molto chiusa, sono tante le cose che potrebbero cambiare in vista del match della settimana successiva, quello con l'Empoli in trasferta al Castellani. Sono ben quattro i giocatori dell'Udinese vicino alla squalifica e in diffida da diverso tempo, il rischio è quella di una vera e propria emergenza in vista dei prossimi impegni. Nel frattempo andiamo a vedere chi sono i diretti interessati.