News Udinese – I risultati del Nereo Rocco / Bianconeri al secondo turno?

Scopri assieme a noi i risultati dei primi due match e come gioca la squadra dei futuri campioni bianconeri

Ieri è andata in scena la seconda partita del trofeo Nereo Rocco. L'Under 17 si è ben comportata sul campo, mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno. Manca solo un match nel girone, quello contro il Rijekaper poter trarre le prime somme e andarsi a giocare tutto in semifinale. L'avversario al momento non è ancora noto. Scopri assieme a noi i risultati dei primi due match e come gioca la squadra dei futuri campioni bianconeri.

Udinese - Bologna

Il primo match è stato giocato in data tre Settembre, contro la squadra felsinea. Una partita divertente e piena di colpi di scena. Subito gol messo a segno dai rossoblù, istantaneamente raggiunti con una rete di Di Lazzaro. Ritrova il vantaggio la formazione emiliana e sul 2-1 si conclude la prima frazione. Nel secondo tempo esce fuori tutta la qualità dei pari età friulani, che ribaltano la partita in modo convincente e clamoroso. A segno sono andati: al 18′ Medeot, al 24′ Russo, al 28′ Di Lazzaro. La squadra bianconera in soli 10 minuti riesce a riprendere, andare in vantaggio e mettere l'ipoteca finale su questa partita. Con tre punti in saccoccia, hanno potuto affrontare l'impegno di ieri con più tranquillità, contro l'altra squadra in testa al girone. Scopri come è andata e come si sono comportati gli under 17.

Malta - Udinese

Arriva solo un pareggio contro la selezione della nazionale mediterranea. I pari età maltesi vanno subito in vantaggio con un gol di Barbera. Nemmeno il tempo di esultare, perché solo un minuto dopo la formazione friulana trova l'1-1 con rete di De Crescenzo. La partita regala molti ribaltamenti di fronte ed occasioni, che però non vengono raccolte dalle rispettive società.