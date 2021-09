Notizie Udinese – Gotti: che soddisfazione! Vinto un importante premio

Giornata di festa in casa Udinese. Il tecnico bianconero, Luca Gotti, ha vinto un importante premio: ecco quale

L' Udinese ha iniziato la nuova stagione nel migliore dei modi. Oltre ad aver superato il turno di Coppa Italia, i friulani hanno cominciato alla grande anche il campionato. Nelle prime due partite sono arrivati un pareggio ed una vittoria: quattro punti conquistati su sei disponibili. Nonostante le cessioni di Musso e De Paul, perciò, la rosa è di livello. Dopo la pausa per le Nazionali, i friulani giocheranno contro lo Spezia. E’ un ottima occasione per cercare di allungare questa striscia positiva. Il merito dei risultati ottenuti negli ultimi anni è soprattutto di mister Luca Gotti . Non a caso, il tecnico veneto ha vinto un importante premio. Ecco quale.

Oggi pomeriggio inizia la 35^ edizione del Torneo internazionale ''Trofeo Nereo Rocco'', il mundialito per club di calcio giovanile under 17. Ieri sera, in occasione della cerimonia di presentazione tenutasi nel teatro comunale di Gradisca d'Isonzo, mister Luca Gotti è stato premiato con il Leone d'oro, grazie ai traguardi ed ai risultati raggiunti alla guida dell'Udinese. Il tecnico dei bianconeri ha rilasciato anche alcune dichiarazioni.

Queste le parole dell'allenatore originario di Adria. ''Il Trofeo Nereo Rocco lo conosco molto bene per averlo frequentato spesso. Mi mettevo in un angolo della tribuna, senza parlare con nessuno, a studiare i giovani calciatori. So quali valori ispirano una manifestazione come questa. Già ricevere un premio legato a Nereo Rocco è un onore enorme e forse improprio vista la statura del personaggio, ma essere premiato a Gradisca fa doppiamente piacere. Ho incrociato molte volte da avversario l'Itala San Marco e seguito questa manifestazione. Nomi importanti, come il Direttore Generale Collavino e il nostro Presidente, hanno vinto questo premio. Io non so bene cosa centro, ma è un piacere seguire le orme di questo tipo di persone''.