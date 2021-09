News Udinese – Colpo di scena! / L’amichevole ribalta tutte le gerarchie

Ieri pomeriggio si è disputata l'amichevole Udinese-Dolomiti Bellunese. I ragazzi di Gotti sono scesi in campo con un assetto a dir poco rivoluzionario. Il modulo non si tocca. Il 3-5-2 è parte integrante del DNA di questa squadra. L'11 titolare, invece, è stato (come è giusto che sia in un'amichevole) a dir poco insolito.