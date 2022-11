Notizie Udinese – Un ritiro a sorpresa / Il difensore ha scelto l’università

Un ex bianconero decide di ritirarsi. In estate era stato ufficializzato il suo passaggio in un altro team ed ora la scelta che spiazza

Un ex bianconero ha appeso gli scarpini al chiodo proprio in questi giorni. Si tratta di un calciatore giovanissimo e di conseguenza di una scelta che spiazza tutti gli addetti ai lavori. Proprio quest'estate le sue prestazioni sono passate dall'essere dell'Udinese a tornare di proprietà del Banik Ostrava (squadra che deteneva il cartellino prima del suo approdo in Friuli). La società che milita nella massima serie del calcio ceco lo ha girato in prestito a sua volta in un'altra società della Repubblica Ceca: il Vyskov. Ieri, però, la decisione finale e una scelta che ha spiazzato tutti gli addetti ai lavori.

Il protagonista dell'articolo è l'ex laterale Jan Kubala che è arrivato in bianconero nel lontano 2017 quando aveva solo 17 anni. In cinque stagioni tutto è cambiato e non è mai riuscito ad imporsi con la maglia della squadra friulana sulle spalle. Quest'anno dopo sette presenze nella seconda lega del calcio ceco ha deciso di tornare dal prestito e prendere la decisione che spiazza tutti, cioè quella di ritirarsi definitivamente. Il motivo che ha portato il giocatore a prendere questa decisione che ha dell'incredibile è pressoché unico. Il laterale classe 2000 ha preferito concentrarsi sugli studi universitari piuttosto che continuare a giocare a buoni livelli.

Un decisione comune — A quanto pare chi passa da Udine tende a scegliere la via della scuola, questo di Kubala non è il primo esempio di una giovane promessa che decide di cambiare totalmente la sua carriera. Non dimentichiamo il celebre e famoso esempio di Simone Scuffet che pur di terminare gli studi, ha rifiutato una squadra come l'Atletico Madrid. Peccato che una chiamata di tale importanza non sia mai più arrivata. Si augura il massimo della fortuna a Jan per il suo futuro fuori dal campo.