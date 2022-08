Notizie Udinese / Il ritorno del bomber Beto: un gol che sa di rivincita

La squadra bianconera ha finalmente raggiunto il primo successo nel corso di questo campionato. Una vittoria che oltre a dare morale, smuove in maniera pesante la classifica. La società non vede l'ora di continuare a vincere e di conseguenza ha bisogno di tutto il team per poter raggiungere grandi traguardi. L'obiettivo stagionale non è mai stato nascosto ed anche se manca l'ufficialità, si vorrebbe tornare nella parte sinistra della classifica. Si parla di un traguardo che manca da tantissimo tempo, per l'esattezza dalla stagione 2012/2013. Un giocatore che potrà fare la differenza e dare una grossa mano per raggiungere l'obiettivo potrebbe essere il bomber: Beto .

Ha passato un inizio di stagione davvero molto tormentato. Dopo l'infortunio contro il Venezia nell'aprile scorso, il giocatore ha fatto il possibile per tornare, ma una ricaduta lo ha messo out anche nel corso del ritiro estivo. Nonostante i carichi di lavoro da recuperare, Beto non si è demoralizzato ed in pochissimo tempo è riuscito a riprendersi la titolarità. Un attaccante che è in grado di fare la differenza e sicuramente apprezzato non solo in Italia, ma anche (per caratteristiche) in tutta Europa. Il gol al trentacinquesimo minuto di ieri pomeriggio, sa di rinascita e il centravanti non vede l'ora di cavalcare questa strada.