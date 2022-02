News Udinese – Il report dell’allenamento / Sudore e fatica

Il team friulano continua la preparazione al centro sportivo Bruseschi, in vista del match contro il Verona. Ecco il report dell'allenamento

Dopo un inizio di anno negativo, l' Udinese è finalmente tornata a vincere. Contro il Torino, i cambi di mister Cioffi si sono rivelati decisivi. Il tecnico toscano, adesso, vuole trovare continuità. Per questo motivo, il team bianconero si sta allenando duramente al centro sportivo Bruseschi in vista della partita di domenica prossima contro l'Hellas Verona. Da quando è arrivato mister Igor Tudor, i veneti in casa, hanno perso solamente contro Atalanta e Salernitana. Si preannuncia, quindi, una partita tesa, combattuta ed equilibrata, dove ogni dettaglio potrà fare la differenza. All'andata è finita 1-1. I friulani vogliono i tre punti. Nel frattempo , andiamo a vedere il report dell'allenamento odierno.

Mister Gabriele Cioffi non sembra avere molti dubbi. L'unico ballottaggio dovrebbe essere quello tra Pablo Marì e Nehuen Perez. Per il resto, salvo sorprese, la formazione è delineata. In porta Silvestri, Rodrigo Becao e Nuytinck in difesa. Molina tornerà titolare sulla fascia destra, mentre a sinistra è pronto il solito Udogie. Jajalo dovrebbe sostituire lo squalificato Arslan. Makengo e Walace completano il centrocampo. In attacco, dovrebbero giocare Beto e Deulofeu. I tifosi si aspettano qualcosa in più da questa coppia. Nel 2022, un solo gol in due. Success e Pussetto pronti ad entrare a gara in corso. Nel frattempo, è scoppiato il caso Ebosele. Ecco che cosa sta succedendo <<<