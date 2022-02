Udinese – Il ritorno che tutti stavano attendendo / Buone notizie per Cioffi

La squadra bianconera continua a lavorare in vista del prossimo incontro. Il ritorno del centrocampista potrebbe fare la differenza

Il team bianconero ha iniziato a lavorare ieri in vista del prossimo incontro di campionato. L'obiettivo è quello di tornare a fare punti e muovere il più possibile la classifica. Nonostante le due partite in meno, la squadra è a soli tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione e i recuperi saranno tutt'altro che semplici. La prossima partita in programma è quella contro i biancocelesti di Maurizio Sarri. Stiamo parlando di uno scontro che non si può sbagliare e non è un caso che il team friulano stia cercando di recuperare tutti in vista di questo snodo cruciale. Proprio un centrocampista è pronto al rientro, andiamo a vedere di chi si sta parlando.