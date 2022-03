Udinese – Roma / Cioffi presenta il match: ecco le sue dichiarazioni

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro. Scopri tutti i dettagli sul match e le parole del mister friulano alla vigilia

Il team bianconero si avvicina a grandi falcate all'incontro odierno. Si parla di una partita tutt'altro che semplice e che metterà dall'altra parte un altro avversario in splendida forma. Stiamo parlando della Roma di José Mourinho, una squadra che non potrà sbagliare dato che quello di domani potrebbe essere l'ultimo treno per l'Europa che conta. Anche l'Udinese vuole dare tutto per poter scalare più posizioni possibili in classifica e continuare ad allontanare la zona retrocessioni. Si tratta comunque di un match che regalerà emozioni fino all'ultimo secondo ed anche il mister Gabriele Cioffi lo ha specificato in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni sull'incontro di questa sera.