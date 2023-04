Roma-Udinese / Mou parla in conferenza: “Focalizzarsi solo sull’Udinese”

La Roma è uscita sconfitta dall'incontro di Europa League giocato ieri pomeriggio contro il Feyenoord. Stiamo parlando di una partita che i giallorossi hanno giocato su buoni ritmi, ma che alla fine non li ha visti premiati come si meritavano. Il rigore sbagliato da Lorenzo Pellegrini sicuramente pesa ed anche la traversa colpita è una delle tante recriminazioni per la squadra allenata dal tecnico portoghese. Proprio José Mourinho alla fine della partita ha fatto il punto sul momento e su questo incontro europeo. Allo stesso tempo, però, non è mancata anche qualche dichiarazioni in vista del prossimo incontro di campionato con l'Udinese di Andrea Sottil. Andiamo ad ascoltare le sue parole.

"Abbiamo perso 1-0 il primo tempo di questa doppia sfida europea. Non dobbiamo preoccuparci, perché il secondo tempo si giocherà a Roma. Purtroppo, però domenica non affrontiamo il Feyenoord ma l'Udinese ed ora tocca focalizzarci sui bianconeri, visto che non lo abbiamo ancora fatto". Queste sono le parole del coach giallorosso al termine del match giocato al De Kuip di Feyenoord. Adesso ci sarà una settimana per i giallorossi per recuperare in vista del ritorno, ma allo stesso tempo l'Udinese ne vuole approfittare in campionato. Quella di domenica si prospetta come un vero e proprio test fondamentale per la squadra friulana. Non dimentichiamo che la Roma sarà senza tre attaccanti importantissimi.