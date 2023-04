Roma-Udinese / Mourinho è in clima: “Non so quale partita vale di più”

Il coach dei giallorossi è già in clima match e ad oggi non sa se varrà di più il match di campionato o quello di Europa. Le sue parole

Redazione

Il coach giallorosso si sta preparando per il prossimo incontro di campionato contro i bianconeri di Andrea Sotti. Quella di domenica sera sarà una partita estremamente importante sotto tutti i punti di vista, dato che ad affrontarsi ci saranno due squadre che stanno cercando di collezionare un buon filotto di risultati utili in vista del finale di stagione. Proprio il tecnico José Mourinho ha fatto il punto sulla partita che si giocherà tra qualche giorno e ne ha parlato in maniera anche abbastanza importante. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito a vedere tutte le dichiarazioni del tecnico sull'avversario di giornata.

"A partire da questa settimana avremo di nuovo tre impegni per weekend e ad oggi mi è difficile dire quale sarà l'incontro più difficile da affrontare. Difficile dire se sarà fondamentale più la partita contro gli olandesi del Feyenoord in Europa League o quella in campionato contro l'Udinese". Poche parole, ma chiare che cercano di spiegare nel migliore dei modi il momento che sta vivendo la squadra della capitale. Si parla di un team che ha grandissima voglia di fare la differenza ed arrivare infondo a tutte le competizioni che sta giocando. Il portoghese, però, ci tiene a ricordare che non sarà semplice anche per via della rosa ancora a disposizione.

Il team — "La rosa ha dei limiti, forse ora abbiamo perso anche Solbakken per tutta la stagione dopo Karsdorsp". José anche quest'anno non è contento della rosa a sua disposizione (come lo ha fatto notare in diverse situazioni). L'obiettivo resta comunque quello di raggiungere un piazzamento per la prossima Champions League ed allo stesso tempo riuscire ad andare avanti il più possibile in coppa.