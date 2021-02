Roma-Udinese le formazioni ufficiali: Deulofeu con Llorente, Fonseca sceglie Mayoral

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Roma-Udinese, in campo nell'anticipo delle 12.30 di questa domenica, match valido per la giornata numero ventidue di serie A

I PRECEDENTIED EX - Oggi all’ora di pranzo l’Udinese va a Roma all’Olimpico contro i giallorossi di Fonsecaper l’anticipo delle 12.30 della ventiduesima giornata di serie A. Il pensiero stupendo di Gotti è quello di replicare quanto già successo a quell’ora sempre nello stesso stadio ma contro la Lazio a novembre (1-3 ai biancocelesti). I precedenti in terra romana tra le due squadre vedono i padroni di casa nettamente in vantaggio con 27 trionfi, 12 pareggi e solo 7 sconfitte. Tra queste c’è l’ultimo precedente, giocato lo scorso luglio, che vide i friulani trionfare con un secco 0-2 grazie ad un Kevin Lasagnaformato maxi. Quella tra l’altro si tratta dell’ultimissima battuta d’arresto in casa della Roma in campionato che infatti fin qui è ancora imbattuta tra le mura casalinghe in questa stagione (unica in serie A, tra l’altro in tempi di Covid). Stai a vedere che… Comunque il successo dell’anno scorso aveva spezzato una serie sì dei giallorossi di sei affermazioni consecutive. L’ultimo successo della Roma risale al 13 aprile 2019, gara finita 1-0. Il pareggio manca addirittura da dodici anni: 1-1 nel marzo 2009. Ci sarà un unico ex nel match, si tratta di Stefano Okaka cresciuto nelle giovanili della Roma e lanciato nel grande calcio proprio dal club romano ormai quindici anni fa.