News Udinese – Gotti: “De Paul adatto per Fonseca, Llorente ha entusiasmo. Darei Musso per…”

Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni de Il Tribunale delle Romane. Queste le sue parole

Dal 2000 al 2010 ho avuto il mio piccolo percorso, poi ho fatto il vice e pensavo fosse stato quello il mio futuro. E ora sono qui a vivermi l’esperienza senza farmi domande. Se tornerò a fare il secondo? Non pongo limiti alla provvidenza. Il problema che ho ora è che sarà difficile per me fare il secondo, mi si sono ristrette le opzioni. O faccio il secondo di un grande allenatore che non ha problemi, o di un grande amico che non ha comunque problemi. Dzeko? Io non voglio essere reticente. Però sarei stupido se esprimessi un’opinione, non so quello che è successo, non so gli equilibri né come siano stati gestiti. Sarei contento che la Roma non si potesse avvalere dei servizi del giocatore. Bisogna avere piano A e B, so che si avvicenderanno. Non possiamo basare le nostre idee su un singolo giocatore. Ma non c’è dubbio che Dzeko sia uno dei migliori di questa Serie A".