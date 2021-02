Roma-Udinese, i precedenti dei bianconeri con l’arbitro Giacomelli

Bilancio negativo per la compagine bianconera con il fischietto triestino

UDINE - Domenica, alle ore 12.30, l'Udinese tornerà in campo per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, facendo visita alla Roma di Paulo Fonseca. L'incontro dell'Olimpico è stato affidato al fischietto di Piero Giacomelli, arbitro della sezione di Trieste. Quest'ultimo verrà coadiuvato da Tegoni e Schirru. Il quarto uomo sarà Manganiello, mentre del VAR se ne occuperà Banti. Domenica sarà la decima volta che la squadra bianconera incontrerà questo direttore di gara. Il bilancio, tra Serie A e Coppa Italia, non è positivo: nove precedenti con una vittoria, un pareggio e ben sette sconfitte. La compagine capitolina, dal canto suo, è già stata arbitrata da Giacomelli in quindici occasioni, totalizzando nove successi, cinque pareggi e una sola sconfitta. L'ultimo precedente risale a Milan-Roma dello scorso 26 ottobre 2020, terminato 3-3 a San Siro.