Roma-Udinese, Pedro ritrova i bianconeri: ai friulani il suo primo goal in A

Pedro mette nel mirino l'Udinese. L'esterno spagnolo della Roma ha trovato il suo primo goal in Serie A contro i friulani

ROMA - La domenica San Valentino, all'ora di pranzo, l' Udinese sarà ospite della Roma allo Stadio Olimpico. In ballo c'è la 22^ giornata di Serie A . Nelle ore che precedono il fischio d'inizio, molti calciatori e addetti ai lavori hanno condiviso il loro pensiero. I canali ufficiali giallorossi, nella giornata odierna, hanno parlato con Pedro . Il calciatore spagnolo, che in carriera ha vinto praticamente di tutto, è giunto nell'autunno della sua vita da calciatore ma ha ancora qualcosa da dire. Appena arrivato nel campionato italiano ha dimostrato subito di avere i numeri per stupire. Il suo primo goal nella massima divisione nostrana, è arrivato proprio contro i friulani, in occasione del girone d'andata . I bianconeri stanno vivendo forse il miglior momento di forma della loro stagione sembrerebbero del tutto intenzionati a vendicarsi. Per farlo il mister Luca Gotti ha già pronto un tandem d'attacco ideale per la sfida.

"Fonseca è un allenatore vincente che prepara le sfide con l'intenzione di vincerle. Ogni settimana lavoriamo al meglio su come affrontare l'avversario. Tutti i giorni c'è qualcosa di nuovo da fare. Ciò la dice lunga sulla voglia di fare del tecnico. Sotto l'aspetto offensivo ha fatto un grande lavoro. E questo mi piace. In gran parte della mia carriera ho giocato un calcio simile a quello che vuole farci fare lui. Sono abituato al pressing alto. Il nostro scopo è recuperare subito il pallone. Io sono stato accolto bene appena arrivato. Anche questo mi ha aiutato ad ambientarmi in fretta. Tuttavia, non so se posso definirmi un leader. Certamente ho molto esperienza, visto che ho giocato in top club come Barcellona o Chelsea. Ho anni di esperienza alla spalle e voglio trasmetterla ai miei compagni di squadra. Mi ascoltano mentre parlo e si vede. Rimaniamo uniti e continuiamo a lottare per obiettivi importanti. Non ho ancora molti anni di carriera davanti a me, per questo voglio provare a vincere qualcosa con la Roma. La città e i suoi tifosi lo meritano".