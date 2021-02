Roma-Udinese, i precedenti: il successo di luglio interruppe una serie di sei KO

Domenica all’ora di pranzo l’Udinese va a Roma all’Olimpico contro i giallorossi di Fonseca per l’anticipo delle 12.30 della ventiduesima giornata di serie A

"Domenica all’ora di pranzo l’ Udinese va a Roma all’Olimpico contro i giallorossi di Fonseca per l’anticipo delle 12.30 della ventiduesima giornata di serie A . Il pensiero stupendo di Gotti è quello di replicare quanto già successo a quell’ora sempre nello stesso stadio ma contro la Lazio a novembre (1-3 ai biancocelesti). I precedenti in terra romana tra le due squadre vedono i padroni di casa nettamente in vantaggio con 27 trionfi, 12 pareggi e solo 7 sconfitte . Tra queste c’è l’ultimo precedente, giocato lo scorso luglio, che vide i friulani trionfare con un secco 0-2 grazie ad un Kevin Lasagna formato maxi. Quella tra l’altro si tratta dell’ultimissima battuta d’arresto in casa della Roma in campionato che infatti fin qui è ancora imbattuta tra le mura casalinghe in questa stagione (unica in serie A, tra l’altro in tempi di Covid). Stai a vedere che… Comunque il successo dell’anno scorso aveva spezzato una serie sì dei giallorossi di sei affermazioni consecutive. L’ultimo successo della Roma risale al 13 aprile 2019, gara finita 1-0 . Il pareggio manca addirittura da dodici anni: 1-1 nel marzo 2009.

"EX – Ci sarà un unico ex nel match, si tratta di Stefano Okaka cresciuto nelle giovanili della Roma e lanciato nel grande calcio proprio dal club romano. Più in generale il ragazzo cresce in giallorosso e dal 2007 inizia ad essere stabilmente in prima squadra, dove realizza diverse reti da appena sedicenne e viene definito un baby talento prodigio e dal futuro radioso. Non andrà proprio così, il calciatore vivrà una carriera di alti e bassi, facendo la spola tra Roma e altri club in cui viene prestato per poi fare ritorno nella Capitale senza successi. Nel 2012 la cessione definitiva al Parma. Andrà all’estero prima di tornare in Italia all’Udinese dal 2019 dove sta trovando un discreto successo. E’ tornato da un infortunio e domenica potrebbe anche ritrovare una maglia da titolare.