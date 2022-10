Udinese | Il doppio ex Rossitto: ” Ad Alvini è mancata un po’di fortuna”

La Provincia di Cremona ha contattato un doppio ex della sfida, Rossitto, per presentare la sfida in programma domani alle ore 15

Manca ormai poco alla sfida che può davvero decretare il livello di maturità raggiunto dalla squadra di Andrea Sottil. L'Udinese domani è chiamata a rispondere agli interrogativi sorti la scorsa settimana, dopo le due sconfitte consecutive con Monza e Torino. La Cremonese, dal canto suo, non può più permettersi di sbagliare per non perdere già ad ottobre il treno salvezza. Della sfida ha parlato un grande ex della gara, ovvero Fabio Rossitto, pilastro dell'Udinese con più di 200 presenze in bianconero e per metà stagione anche tecnico dei grigiorossi in Lega Pro.

L'ex calciatore ha parlato alla Provincia di Com0 per presentare la delicata gara di domani pomeriggio. Queste le sue dichiarazioni in merito: “ Ho visto la Cremonese giocare e posso dire di avere notato una certa identità e il lavoro fatto da mister Alvini, un vero professionista che fa giocare bene la squadra. Fino a ora è mancata un po’ di fortuna“.

Le sue parole sui friulani — Autentica leggenda del passato friulano, Rossitto ci ha tenuto a dire la sua anche sul momento che sta vivendo la sua ex squadra: "L'Udinese? "Sta andando bene e ha una rosa forte da parecchi anni. Quest'anno sta facendo un campionato eccezionale e lo si deve soprattutto a Sottil che ha portato determinazione e grinta, ciò che serviva a una rosa di qualità. Penso che i bianconeri possono arrivare in Europa".