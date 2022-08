Notizie Udinese – Sabato si gioca ed è caccia all’esterno: il punto

La squadra guidata da Andrea Sottil continua a lavorare in vista dei prossimi impegni di campionato. Stiamo parlando di una società che vuole continuare ad ottenere gli stessi risultati del finale di stagione appena passato. Sicuramente non sarà facile mantenere le medie dei mesi di Aprile e Maggio, ma la rosa è rimasta pressoché identica (a parte la cessione di Nahuel Molina e Pablo Marì). La dirigenza, inoltre, ha lavorato sodo per mantenere tutti i campioncini in quel di Udine e solo nelle prossime ore potrebbe arrivare l'ennesimo nuovo acquisto. Il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino sta lavorando ad un nuovo colpo per la fascia, vista la cessione di Soppy. Difficile che questo acquisto possa essere arruolabile in sole 48h, motivo per cui tocca al tecnico cercare e trovare una soluzione.