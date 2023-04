Notizie Udinese – Chi sale e chi scende / Le ultime in vista della Cremo

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. ecco chi sale e chi scende prima della partita di domenica

La partita di domenica per l'Udinese è stata una vera e propria debacle. Diventa difficile riuscire a fare un punto vero e proprio anche perché c'è veramente poco da salvare dell'ultimo match. L'unica alternativa è quella di mettersi a lavorare il più possibile in vista dei prossimi impegni come quello di domenica contro la Cremonese. Noi della redazione, però, abbiamo cercato di fare una classifica dei giocatori che si sono comportati meglio e di chi si è comportato peggio proprio nel corso dell'ultimo impegno di campionato. Ecco chi sale e chi scende in vista del prossimo incontro alla Dacia Arena contro i lombardi.

Il giocatore che scende più di tutti è senza ombra di dubbio il capitano: Roberto "El Tucu" Pereyra. Doveva essere il baluardo offensivo del team bianconero ed invece si è rivelata come una completa delusione sotto tutti i punti di vista. Nel primo tempo regala il calcio di rigore del vantaggio alla Roma di José Mourinho e nella ripresa sbaglia il tiro dagli undici metri che avrebbe potuto riaprire un match chiuso. C'è poco da ridere anche per chi lo aveva schierato titolare al fantacalcio. Il calciatore ha ricevuto uno dei voti più brutti nella storia del gioco per un centrocampista di movimento. Alla fine della giornata è tornato a casa con un mesto 0,5 (malus inclusi). Sicuramente nel corso dei prossimi match ci si aspetta molto di più.

L'unico che sale — L'unico bianconero che si prende qualche voto positivo è uno dei pochi non di proprietà dei bianconeri. Stiamo parlando di Destiny Udogie. Nonostante le tante voci su di lui nel corso della settimana appena passata, ha giocato una partita di tutto rispetto e fatto la differenza in tutti i modi possibili e immaginabili. Resta sicuramente uno dei migliori in campo.