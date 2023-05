Salernitana-Udinese / Ufficiale l’arbitro scelto per il match di sabato

Il team bianconero continua a lavorare in vista del match di sabato pomeriggio. Proprio in queste ore è stato comunicato il direttore di gara

L'Udinese si prepara al prossimo incontro di campionato. Questo sabato si andrà in campo contro una Salernitana che sta facendo davvero bene nelle ultime settimane. Servirà il team al completo e soprattutto disposto a dare tutto per poter portare a casa i tre punti finali. Nelle ultime ore è stato comunicato il direttore di gara che guiderà le due squadre per i novanta minuti più eventuale recupero. L'arbitro del match sarà Niccolò Baroni della sezione di Firenze. Gli assistenti saranno Marchi e Vigile. Quarto uomo Cosso. Al Var Di Martino, suo assistente Muto. Ancora una volta Baroni nel percorso del team bianconero, visto che proprio due settimane fa ha diretto la gara dell'Udinese che ha portato alla retrocessione della Sampdoria. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime che arrivano dal mercato. La scelta sul futuro di Ilja Nestorovski <<<